OnCustomer er den førende omnichannel-kommunikationsplatform i Vietnam. OnCustomer er mere end et live chat-værktøj. Det er en platform, hvor virksomheder forbinder med deres kunder ved hjælp af personligt indhold og omfattende kommunikationskanaler. OnCustomer er befordrende for at øge realtidskonverteringsraten, fremme omsætningsvækst og forbedre kundefastholdelse og -loyalitet.

Websted: oncustomer.asia

