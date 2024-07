Once Upon a Bot er et AI-drevet værktøj, der gør det muligt for brugere at skabe børns historier fra bunden. Platformen kombinerer to state-of-the-art kunstig intelligens-modeller, GPT-3 og Stable Diffusion, for at generere historier, der både er unikke og skræddersyet til brugerens præferencer. Brugere kan uploade billeder af sig selv for at blive vist i deres historier og kan vælge læseniveau og sprog for deres kreationer. Once Upon a Bot er velegnet til en bred vifte af aldre og er en fantastisk måde for børn at forbedre deres læsefærdigheder, mens de har det sjovt med at skabe fantasifulde historier. Platformen giver brugerne mulighed for at redigere, eksportere og dele deres historier og tilbyder en fortællerfunktion, så brugerne kan lytte til deres historier, mens de bliver læst højt.

Websted: onceuponabot.com

