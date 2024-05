Hvis du er træt af at betale for at bruge alle funktionerne i eksisterende videoredigeringsapplikationer, har du måske fundet en perle! Det viser sig, at omniclip er helt gratis og oven i købet er det open source. Alt fungerer inde i browseren, der bruges ingen private data, alt opbevares på din enheds diskplads. - Trimning - Opdeling - Understøtter - Tekst, lyd, video (mp4) og billeder - Redigering af klip ved forhåndsvisning - rotation, ændring af størrelse, tekststil og mere - Fortryd/Gentag - Gengiv i forskellige opløsninger, op til 4k.

Websted: omniclip.app

