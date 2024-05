Numerator Insights giver producenter og forhandlere indsigt i omnichannel forbrugeradfærd, herunder brand- og kanalskifte, husstandspenetration og shopperprofiler på en brugervenlig platform. Numerator Insights tilbyder over 35 fleksible rapporter til at give hurtigere, dybere svar om forbrugeradfærd i realtid, og hjælper brands og detailhandlere med at identificere vækstmuligheder. Numerator Insights er drevet af data fra Numerator OmniPanel, USAs største, mest forskelligartede forbrugerpanel. Tælleromnipanelet giver et holistisk overblik over forbrugeradfærd på tværs af kanaler, og fanger mere end 1 milliard rejser fra over 105.000 statiske paneldeltagere og 800+ demografiske, psykografiske og medieforbrugsattributter. Tælleromnipanelet giver uovertruffen indsigt om omnichannel forbrugeradfærd, såvel som de holdninger og meninger, der påvirker hver tur. Om Numerator: Numerator er en data- og teknologivirksomhed, der bringer hastighed og skala til markedsundersøgelser. Tæller blander førstepartsdata fra over 1 million amerikanske husstande med avanceret teknologi for at give uovertruffen 360-graders forbrugerforståelse for markedsundersøgelsesindustrien, der har været langsom til at ændre sig. Med hovedkvarter i Chicago, IL, har Numerator mere end 2.500 ansatte på verdensplan. Størstedelen af ​​Fortune 100-virksomheder er tællerkunder.

Websted: numerator.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Numerator. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.