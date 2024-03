Email marketing is the use of email as an information tool or direct marketing, respecting good practices and regulations of the market, using appropriate tools for this and measuring return through reports of openings, clicks, rejections, etc.

Kategorier :

Websted: nitronews.com.br

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Nitronews. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.