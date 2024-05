Nira Energy

Software til at finde de bedste steder for vedvarende energi på elnettet. Nira er et kortværktøj, bygget til udviklere af vedvarende energi, der viser tilgængelig kapacitet ved hvert sammenkoblingspunkt på elnettet. Kunder som AES og Cypress Creek bruger Nira til at finde de mest profitable punkter på nettet for at finde nye projekter.

Websted: niraenergy.com

