Datadrevet K-12 ansættelse. Nimble sparer dig tid og hjælper dig med at ansætte de stærkeste kandidater. Nimble bruger forudsigende analyser til at give alle grundskoleelever adgang til fremragende lærere. Vores smarte ansøgersporingssystem (ATS) udnytter en forudsigelig model til at hjælpe skoledistrikter med at identificere og ansætte de bedste undervisere til deres klasseværelser.

Websted: hirenimble.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Nimble. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.