Newswise er der, hvor journalister vælger, forbinder og bruger smarte nyheder. Journalister ser på Newswise som en betroet ressource for videnbaserede nyheder, forskningsresultater, der er pålagt embargo og ekspertkontakter fra verdens førende forskningsinstitutioner: universiteter, gymnasier, laboratorier, professionelle organisationer, statslige agenturer og private forskningsgrupper, der er aktive inden for medicin, naturvidenskab, erhvervsliv og humaniora. Newswise opretholder en omfattende database med aktuelle nyheder, søgbare arkiver, abonnementstjenester og avancerede informationsstyringsværktøjer for at øge værdien og effektiviteten af ​​forskningsbaseret nyhedslevering til både journalister og kildeinstitutioner. Newswise er også designet til at give kommunikationsprofessionelle nem, effektiv og effektiv adgang til journalister. Vores tjenester distribuerer nyheder direkte til journalister, der har anmodet om det. Newswise kan reducere dine omkostninger og samtidig i høj grad udvide effektiviteten af ​​dine medierelationer og øge værdien af ​​din information.

Websted: newswise.com

