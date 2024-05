Bakket op af verdens førende AI-ledere og betroet af de største globale brands, er Netomi førende inden for kundeoplevelse AI til virksomheder. Netomi leverer multimodal og omnichannel Sanctioned Generative AI, der sikrer brandsikre samtaler i stor skala med indbyggede AI-styringskontroller for nøjagtighed, sikkerhed og databeskyttelse. Vores innovative AI-implementering garanterer omkostningsbesparelser, driftseffektivitet og øger kundetilfredshed, loyalitet, omsætning og rentabilitet. Netomis kodefri løsning implementeres på uger, skaleres automatisk og tilbyder omfattende værktøjer til ikke-tekniske brugere til nemt at administrere CX AI i skala. Dette resulterer i lavere samlede ejeromkostninger, hurtigere time to market og reduceret afhængighed af udviklerressourcer. Netomi, der blev grundlagt i 2016, udnytter de seneste AI-udviklinger til at forbedre kundeoplevelsen og styrker brands med automatiseret support af høj kvalitet og værktøjer til at udvide menneskelige agentteams. I et hurtigt udviklende AI-landskab gør Netomi det nemt for brands at imødekomme stigende kundeforventninger og levere enestående service.

