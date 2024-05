NCAA.com er den officielle hjemmeside for National Collegiate Athletic Association (NCAA), som er det primære styrende organ for kollegial sport i USA. Hjemmesiden fungerer som et knudepunkt for nyheder, resultater, statistik og information relateret til NCAA mesterskabsbegivenheder og konkurrencer på tværs af alle divisioner (Division I, II og III) og sport. * Livescore, tidsplaner og resultater for NCAA mesterskabsbegivenheder og turneringer, såsom March Madness for mænds og kvinders basketball. * Nyheder, analyser og historier, der dækker NCAA-sport og studerende-atleter. * Oplysninger om NCAA mesterskabsformater, parenteser og kvalifikationskriterier. * Billetter og detaljer om fanoplevelse til NCAA-mesterskabsbegivenheder. * Multimedieindhold som videoer, fotos og podcasts relateret til NCAA-sport. * Ressourcer til NCAA medlemsskoler, trænere, studerende-atleter og fans. NCAA.com er den omfattende online destination for adgang til officiel information, opdateringer og dækning af NCAA kollegiale atletik og mesterskabsbegivenheder.

Websted: ncaa.com

