Napkin AI er en doc-editor, der hjælper brugere med at skabe engagerende dokumenter med visuelle hjælpemidler og historiefortællingselementer. Dens AI-funktioner gør det muligt for brugere at tilføje ikoner, tegninger, diagrammer og diagrammer til deres indhold nemt uden behov for designfærdigheder. Det giver også visuelle forslag baseret på kontekst og letter samarbejde ved at tillade nem deling af oprettede dokumenter. Værktøjet tilbyder en unik funktion, hvor brugere kan optage korte videoer inline med deres indhold, hvilket muliggør nem historiefortælling og præsentation af ideer. Videoerne er automatisk animerede, hvilket gør dem mere engagerende uden behov for yderligere redigering. Selve redigeringsprocessen er også forenklet, hvilket giver brugerne mulighed for nemt at fjerne unødvendige fyldord og støj. Napkin AI markedsføres som en visuel copilot, hvilket indikerer, at den fungerer som et understøttende værktøj for brugere til at føre deres ideer ud i livet. Dens brugervenlige grænseflade og intuitive funktioner gør den tilgængelig for brugere på alle niveauer af ekspertise. Generelt er Napkin AI et anbefalet værktøj til alle, der ønsker at forbedre engagementet og den visuelle appel af deres dokumenter, præsentation eller historiefortælling.

Websted: napkin.ai

