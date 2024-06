Musicfy er et AI-drevet værktøj, der giver brugerne mulighed for at skabe deres egne covers af deres yndlingssange på få sekunder. Værktøjet giver et musikbibliotek med populære sange fra forskellige kunstnere som Ariana Grande, Eminem og Drake, blandt andre. Brugere kan vælge mellem de tilgængelige sange og skabe deres remix eller covers ved at tilføje et strejf af AI. Værktøjets hovedside har en grænseflade, der viser de tilgængelige sange såvel som brugerskabte AI-covers af de samme sange. Musikelskere kan bruge denne funktion til at opdage og lytte til AI-covers skabt af andre. AI-teknologien, der bruges af Musicfy, offentliggøres ikke offentligt, men den er designet til at producere højkvalitetslyd, der efterligner naturlige menneskelige vokaler. For at skabe et AI-cover kan brugere følge skabelsesvejledningen på platformen. De kan vælge varighed, frekvens og slag i minuttet af den sang, de vil skabe, tilføje vokal og derefter lade AI'en gøre resten. Det resulterende AI-cover kan derefter deles med andre på sociale medier og andre platforme. Samlet set er Musicfy et værktøj, der ville være nyttigt for alle, der nyder musik og ønsker at eksperimentere med at skabe, remixe eller opdage AI-covers af populære sange.

Websted: musicfy.lol

