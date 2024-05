Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Vi driver bedre kundesamtaler. Styrk agenter med vejledning i realtid og kraftfulde analyser på alle dine tale- og videoopkald. Spor compliance og resultater ved hjælp af AI i stedet for mennesker. MosaicVoice gør det nemt for callcentre at automatisere deres kvalitetssikringsfunktion. Vores software lytter til kundesamtaler i realtid og identificerer og advarer agenter og ledere om eventuelle overtrædelser af overholdelse, efterhånden som de sker

Websted: mosaicvoice.ai

