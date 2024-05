Morguefile er en online fotoside og et socialt netværk. En lighusfil er et sted at opbevare efterproduktionsmaterialer til brug for reference, en inaktiv jobfil. Denne lighusfil indeholder gratis højopløsnings digitale stockfotografier til enten virksomheds- eller offentlig brug.

Websted: morguefile.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Morguefile. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.