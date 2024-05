Mondu driver innovation inden for B2B-betalinger. Ved at bringe B2B-betalinger op på niveau med B2C og sætte kunderne i hjertet af betalingsstrømmen, sikrer Mondu en problemfri og avanceret oplevelse. Mondus løsning gør det muligt for handlende og markedspladser at tilbyde deres erhvervskunder på tværs af Europa og Storbritannien de mest populære B2B-betalingsmetoder og fleksible betalingsbetingelser i en multi-kanal indstilling, både online og offline. Resultatet er en win-win-historie: Virksomhedskunder har beføjelse til at købe og betale, når de vil, hvilket oversættes til en højere konverteringsrate og gennemsnitlig ordreværdi og i sidste ende driver vækst for handlende og markedspladser. Mondu GmbH blev grundlagt i 2021 af iværksætterne Malte Huffmann, Philipp Povel og Gil Danziger med det formål at forenkle B2B-betalingstransaktioner. Mondu har et team på over 140+ talentfulde fagfolk med forskellig baggrund og med erfaring fra de bedste virksomheder, inden for tech og andre steder. Mondu har rejst $90 millioner i egenkapital og gældsfinansiering fra førende investorer Valar Ventures, Cherry Ventures, FinTech Collective og VVRB-banken.

Websted: mondu.ai

