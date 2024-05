Vi går på plejehjem, og vi sætter en internetforbundet sengesensor under alle deres senge. Vores app giver sygeplejersker værdifuld indsigt og overblik over alle deres beboere. Vi reducerer faldhændelser og liggesår, mens vi forbedrer produktiviteten på aften- og nattevagter med over 30 %. Momo Medical løser det største problem, der påvirker plejehjem, personalemangel, samtidig med at kvaliteten af ​​plejen øges.

Websted: momomedical.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Momo Medical. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.