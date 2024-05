Mojo Helpdesk gør kundeservice og IT-support let. Centraliser anmodninger, tildel, automatiser, spor fremskridt, og få mere gjort hurtigere. Mojo Helpdesk er det bedste alternativ til at administrere anmodninger med regneark og e-mails, og sætter dem alle i et kraftfuldt, men enkelt billetsporingssystem. Skær ned på indgående anmodninger med en selvbetjeningsvidenbase, hold tingene organiseret ved at tildele og tagge billetter, og udnyt automatiseringen til forbedret effektivitet. Med over 2,5 millioner glade brugere er Mojo Helpdesk det bedste valg for it-professionelle og kundeservicechefer og -agenter. Anvendes af små og mellemstore virksomheder, skoler og uddannelsesinstitutioner, sundhedsorganisationer, offentlige myndigheder og mange andre. Kom i gang på få minutter, opret forbindelse til din virksomheds eller organisations Google Workspace, og begynd at administrere anmodninger, oprette videnbaseartikler, administrere aktiver, sætte SLA-benchmarks, spore og rapportere.

Websted: mojohelpdesk.com

