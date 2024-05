MIND ERP er dannet af fagfolk med mere end 20 års erfaring i store ledelses- og ERP-projekter og dominerer hele IT-projektudviklingscyklussen, fra forundersøgelsen til levering af løsninger integreret i forretningsprocesser. Vi tilbyder MindERP, en komplet virksomhedsstyringssoftware, der er en ERP, der også har CRM, E-Procurement, E-Commerce og Sales Order Portal funktioner, alt sammen på en enkelt platform og en løsning designet af eksperter, hvilket gør virksomhedens forretningsvirksomhed til en unik erfaring. Derudover leverer vi også SAF - Financial Support System, som letter brugen af ​​virksomheders ansvarlighed, uden behov for forskellige installerede programmer eller licenser, let integreret med andre ERP-systemer, hvilket gør økonomiske processer enklere, såsom fremrykninger og kontrol af autorisation af betalinger (af juridiske processer, skatter, fragt, rejseudgifter osv.) og udstedelse af anden kopi af fakturaer. Vi tilbyder også rådgivning om store ERP’er på markedet med fagfolk med stor erfaring i at styre og finansiere processer, industriel ledelse og logistik. Gennem outsourcing-aktiviteter yder vi også support til hardware og software, miljøplanlægning, datacenterallokering, webstedshosting og e-mails.

Websted: itwsgroup.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med MindERP. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.