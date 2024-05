Udtræk ethvert datapunkt, fra ethvert dokument, i en anden Mindee er den første fuldt horisontale og udviklercentrerede dokumentforståelsesplatform. Vi hjælper udviklere og produktteams verden over med at bygge de mest intuitive og effektive brugeroplevelser, når det kommer til dokumentbehandling. Ved at bruge Mindee vil du være i stand til at: - Opbygge magisk UX ved hjælp af vores synkrone API med 1 sekunds responstid - Differencere dit produkt ved at udnytte de nyeste computervision-modeller for dyb læring - Skalere overalt. Vi er fuldstændig sprogagnostiske og er ikke afhængige af skabeloner - Spar dine brugere for tid og besvær ved at frigøre dem fra manuel dataindtastning - Integrer nemt på ingen tid i din køreplan takket være vores klientbiblioteker på alle hovedsprog og vores rene dokumentation - Sov godt ved at alt sker på en skalerbar og sikker infrastruktur, fuldt ud GDPR-kompatibel - Udvid det sjove ved at udnytte alt fra vores open source-softwareværktøjskasse - Stol på regningen. Intet opsætningsgebyr, intet platformsgebyr, intet vedligeholdelsesgebyr. Din eneste KPI er din volumen? Også vores! Vi er meget stolte af at være blandt de hurtigst voksende softwareprodukter i mange vertikaler lige fra finansielle tjenesteydelser, logistik eller sundhedspleje til byggeri, forsikring og offentlig forvaltning. Hele teamet, spredt ud over alle kontinenter, ser frem til at høre fra dig og din use case for at hjælpe dig så godt vi kan.

Websted: mindee.com

