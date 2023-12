Microsoft Form

Opret nemt undersøgelser og afstemninger for at indsamle kundefeedback, måle medarbejdertilfredshed og organisere teambegivenheder. Opret hurtigt quizzer for at måle elevernes viden, evaluere klassens fremskridt og fokusere på emner, der skal forbedres. Microsoft Forms leverer automatisk diagrammer til at visualisere dine data, mens du indsamler svar i realtid.

Websted: office.com

