Alternativer - Microsoft Bing

Ecosia

ecosia.org

Ecosia bruger annonceindtægterne fra dine søgninger til at plante træer, hvor der er mest brug for dem. Ved at søge med Ecosia genopbygger du ikke kun vores planet, men du giver også samfundene omkring vores plantningsprojekter mulighed for at bygge en bedre fremtid for sig selv. Giv det en chance!