New Zealand Town and City vejrudsigter, kort, regnradar og aktuelle forhold. MetService er New Zealands nationale vejrmyndighed, der leverer nøjagtige by- og landlige vejrudsigter over hele landet.

Websted: metservice.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med MetService. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.