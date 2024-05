Den enkleste måde at standardisere din DevOps-praksis. Driftsteams sammensætter et katalog over IaC-moduler til deres udviklere for selvbetjening og sikrer sikkerhed, overholdelse og autoværn.

Websted: massdriver.cloud

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Massdriver. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.