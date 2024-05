Vi er en UAE, Dubai-baseret FinTech, den første, der er fuldt reguleret af Dubai Financial Services Authority ("DFSA")🇦🇪 grundlagt af to tidligere Google-ansatte. Mamo Pay for Business er en fuld-stack betalingsplatform for SMV'er (kun UAE). Uanset om du er en SMV, en hjemmevirksomhed eller freelancer, så send dine kunder et betalingslink og få betalt med det samme. Log ind på dit dedikerede dashboard og opret og administrer så mange betalingslinks, som du har brug for, generer QR-kodebetalinger, automatiser fakturaer, anmod om API-integrationer til e-handel eller udbetalinger til alle dine leverandører. Hos Mamo værdsætter vi vores kunders privatliv og sikkerhed. Security by design er en tilgang hos Mamo, der gør vores systemer fri for sårbarheder gennem kontinuerlig test, autentificeringsgarantier og overholdelse af den bedste programmeringspraksis og branchestandarder for din ro i sindet. Besøg www.mamobusiness.com for at lære mere

Websted: mamopay.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Mamo Pay. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.