Malga er en API til at acceptere betalinger med flere betalingsudbydere. Malga giver digitale virksomheder adgang til flere betalingstjenester gennem en enkelt integration og muligheden for at skifte mellem dem fra transaktion til transaktion uden at skrive kode.

Websted: malga.io

