Hos Makebot er vores mission at "engagere, uddanne og styrke morgendagens skabere" og bygge en nation, hvor kreativitet næres og anvendes ved hjælp af robotteknologi, kunstig intelligens og IOT. Vi tilbyder en ny tids læringsoplevelse til det nuværende 'gen-z' publikum, hvor de lærer og skaber fantastiske ting. Makebot fokuserer på innovation pr. barn ved at styrke dem med nye alderen DIY-robotiksæt, AI-programmering og IOT-sensorer. Makebot samarbejder også med skoler og pædagogiske specialister for at give new age-pensum med STEAM-journaler og applikationer, som hjælper eleverne med at anvende STEAM-færdigheder til dagligdags problemløsning. Makebot tilbyder et flerårigt STEAM-certificeringsprogram, der starter med studerende på 6+ år, som tilbyder færdighedsudvikling, analytisk læring og applikationer. Vi er en mangfoldig samling af tænkere og gørere, et team af ukonventionelle hjerner, drevet af passion og værdier. Vi udfordrer vores grænser, vi værner om succes sammen, vi gør gode ting på arbejdet. Makebot er baseret i Mumbai, Indien. Som en del af Globalspace Technologies-gruppen (BSE: GSTL) tilbyder Makebot sine tjenester i både forbruger- og institutionelle segmenter med det ene formål at skabe glade kunder.

