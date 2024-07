Maigon AI er et state-of-the-art AI-værktøj til kontraktgennemgang, der er designet til at spare tusindvis af timer brugt på manuel kontraktgennemgang. Den integrerer deep learning-teknologi for at sikre maksimal nøjagtighed og effektivitet. Det bruges af store virksomhedskunder med store mængder databehandlingsaftaler (DPA'er) og andre typer kontrakter, såsom privatlivspolitikker, fortrolighedserklæringer (NDA'er) og produktleveringsaftaler. Maigon AI tilbyder dokumentspecifikke kontraktgennemgangsmoduler og kontrakttypeagnostisk API. Den kan gennemgå kontrakter fra dataansvarlig, databehandler, organisation og registreredes perspektiver. For databeskyttelsesmyndigheder giver den en øjeblikkelig overholdelsesrapport med uddragne klausuler, begreber, vilkår, fremhævede risici og overholdelsesanbefalinger. For privatlivspolitikker giver den en øjeblikkelig overholdelsesrapport med udtrukne klausuler og anbefalinger. For NDA'er giver den en øjeblikkelig rapport med compliance-indsigt og udtrukne klausuler. For produktleveringsaftaler giver den en øjeblikkelig rapport med indsigt og udtrukne klausuler.

Websted: maigon.io

