Magna bygger en platform til at gøre DeFi-investeringer til finansielle primitiver. Vores første produkt er Carta til Web3, hvor virksomheder kan administrere deres cap-tabeller og distribuere deres token-egenkapital til medarbejdere, rådgivere eller investorer. Vi bygger også investorinfrastruktur for institutioner til at opbevare investeringer med on-chain eksekvering og intelligens. Vores ultimative mål er at bruge låste tokens som komponerbare byggeklodser til at drive udlån med sikkerhed, likvide sekundære markeder og andre DeFi-applikationer.

Websted: magna.so

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Magna. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.