Livro de Reclamações, er en officiel platform i Portugal, der giver forbrugerne mulighed for at indsende klager og feedback om varer og tjenester leveret af virksomheder. Den fungerer som en onlineversion af den traditionelle papirbaserede klagebog, der giver en bekvem og effektiv måde for forbrugere at give udtryk for deres bekymringer og for virksomheder at løse dem. Livro de Reclamações spiller en afgørende rolle i at fremme forbrugerrettigheder og fremme bedre forretningspraksis ved at tilbyde en gennemsigtig og tilgængelig mekanisme til at løse klager og forbedre kundetilfredsheden i Portugal.

Websted: livroreclamacoes.pt

