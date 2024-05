Lengow er e-handelsautomatiseringsløsningen, der hjælper brands og distributører med at forbedre deres ydeevne, automatisere deres forretningsprocesser og vokse internationalt. Lengow-platformen er nøglen til stærk rentabilitet og synlighed for produkter, der sælges af online-forhandlere rundt om i verden på alle distributionskanaler: markedspladser, sammenligningsmotorer, affilierede platforme og display-/retargeting-platforme. Siden 2009 har Lengow integreret mere end 1.600 partnere i sin løsning for at give en kraftfuld platform til sine 4.600 forhandlere og brands i 42 lande rundt om i verden.

