Lemmy.World - En generisk Lemmy-server, som alle kan bruge. Lemmy er en selvhostet platform for aggregering og diskussion af sociale links. Det er helt gratis og åbent og ikke kontrolleret af nogen virksomhed. Det betyder, at der ikke er nogen annoncering, sporing eller hemmelige algoritmer. Indhold er organiseret i fællesskaber, så det er nemt at abonnere på emner, som du er interesseret i, og ignorere andre. Afstemning bruges til at bringe de mest interessante ting til tops.

Websted: lemmy.world

