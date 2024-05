Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری er den officielle hjemmeside for Irans øverste leders kontor. Den fungerer som informationsportal for den øverste leders kontor, der giver adgang til nyheder, taler, fatwaer og andet indhold relateret til den øverste leder og islamisk regeringsførelse i Iran. Hjemmesiden dækker en bred vifte af emner, herunder islamisk retspraksis, etik, daglige afgørelser og særlige lejligheder. Den har også multimedieindhold såsom fotos, videoer og lydoptagelser. Hjemmesiden har til formål at formidle information og vejledning fra den øverste leder til offentligheden.

Websted: leader.ir

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.