Den Lawgeex AI-drevne platform automatiserer og accelererer kontraktindgåelse, hvilket gør det muligt for juridiske teams at aflaste rutinearbejde og genfokusere på mere strategiske spørgsmål. Lawgeex giver hurtig time-to-value og tilbyder moduler til kontrakt-livscyklusautomatisering, herunder udarbejdelse, forhandling, ekstraktion og opbevaring. Lawgeex er blevet anerkendt af Gartner og HBO's VICE som en førende kraft i at bringe kraftfuld innovation og teknologi til den juridiske verden. Dusinvis af Fortune 500- og Global 2000-virksomheder stoler på, at Lawgeex hjælper dem med at maksimere værdien af ​​deres menneskelige ressourcer og samtidig reducere risiko og omkostninger.

Websted: lawgeex.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Lawgeex. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.