Alternativer - Larapush

Pushwoosh

pushwoosh.com

Pushwoosh er den bedste mobil-inspirerede platform for kundeengagement for højpresterende. Det gør omnichannel-meddelelser let, hvilket giver marketingfolk og produktchefer mulighed for at sende push-beskeder, beskeder i appen, e-mail, SMS og WhatsApp fra én platform. Kortlæg og strømlin dine publik...