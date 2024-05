LabiDesk er en Helpcenter-software med flere supportkanaler: Knowledge Base, Shared Email Inbox/ Ticketing System, HelpWidget, Chat. Det hjælper med at administrere indgående anmodninger, onboarding og kommunikation med kunderne. - Hjælpecenter, der kan tilpasses med artikler og ofte stillede spørgsmål til selvbetjening; - HelpWidget med automatiske svar, for at reducere antallet af indgående anmodninger; - Delt e-mail-indbakke/billetsystem til korrekt og rettidigt at arbejde med kundens problemer; - Standardsvar/makroer til dine agenter; - SLA, afdelings- og agentroller og routing.

Websted: labidesk.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med LabiDesk. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.