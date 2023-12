Giver dig den viden, du har brug for til at træffe bedre beslutninger. Kissmetrics er en adfærdsbaseret analyse- og e-mail-automatiseringsplatform. Bygget til at hjælpe produktteams og marketingfolk med at få, beholde og vokse flere kunder.

Websted: kissmetrics.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Kissmetrics. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.