Keyboard Counter er et gratis onlineværktøj designet til at måle antallet af tastetryk på et tastatur. Hvert tastetryk tælles og vises i realtid. Tastaturtæller er især nyttig for spillere og maskinskrivere, som kan bruge den til at sikre, at alle taster på deres tastatur fungerer korrekt. Funktioner af tastaturtæller: 1、Onlineværktøjet er nemt at bruge uden softwareinstallation eller indstillinger påkrævet; blot åbne websiden for at bruge den. 2、Det er gratis for alle at bruge, uden registrering eller login påkrævet. 3、 Viser hitdata i realtid. 4、Dette værktøj understøtter alle tastaturer og kan bruges med pc-tastaturer, laptop-tastaturer, Mac-tastaturer og mere.

Websted: keyboardcounter.net

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Keyboard Counter. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.