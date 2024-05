Keeping er verdens første kundesupportplatform integreret med Gmail. Tildel kundesupportanmodninger til holdkammerater, læg private noter, og indstil status - helt inde fra Gmail. Grundlagt i 2016 og baseret i New York, byggede vi Keeping til teams, der gør mere end blot kundesupport. Hvis du har travlt med at jonglere med vigtige kundeønsker med resten af ​​dit job, så er vi glade for, at du fandt os, for vi har bygget Keeping til dig.

