Kagami er en AI-drevet, ændringsklar ERP-platform med hurtig lancering. Byg og lancer problemfrit Enterprise Software Business Applications, skræddersyet til at fungere, som din organisation fungerer. * Hurtig lanceringsplatform: Gør op med dyre, langvarige ERP-projekter. Kagami lader dig lancere dine egne tilpassede og integrerede virksomhedsløsninger, der passer til dine behov, på få uger. * Drevet af forretningsanalytikere: Kagamis AI-drevne visuelle programmeringsplatform med automatisk kode har kun brug for en forretningsanalytiker til at forstå dine krav og hurtigt lancere din ønskede løsning af enhver kompleks funktionalitet. * Integrerede forretningsprocesser: Mens du kan shoppe enhver løsning fra vores portefølje af tilbud, kan du også skabe din egen tilpassede løsning, der kan krydse flere funktionaliteter uden behov for integrationer mellem forskellige funktionaliteter.

Websted: kagamierp.com

