Bonfire er en B2B EaaS (Experience as a Service) concierge-chatbot, der udnytter AI til at gøre det muligt for virksomheder at betage deres brugere med engagerende oplevelser fra den allerførste interaktion. Bonfire gør det muligt for virksomheder at skabe AI-drevne chatbots, trænet på deres data. Du skal blot tilslutte de apps, du bruger til at træne AI, definere use casen og integrere i dit websted - ingen kodning nødvendig.

Websted: justbonfire.com

