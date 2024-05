Jovian er et online universitet for softwareudvikling og datavidenskab. Vi tilbyder praktiske og branchefokuserede programmer, der hjælper fagfolk med at lære tekniske færdigheder, bygge virkelige projekter og fremme deres karriere. Studerende lærer praktiske færdigheder, bygger porteføljeprojekter i den virkelige verden og gennemgår jobparathedstræning. Vores undervisere tilbyder 24x7 vejledning og mentorskab over Slack & Zoom. Studerende får også adgang til job med mere end 200 ansættelsespartnere.

Websted: jovian.com

