Kommunikation mellem mennesker og virksomheder er under forandring for altid, og meddelelser vil spille en central rolle i dag og i de kommende år. Konvergens mellem socialt og mobilt er med til at forme kundernes adfærd og forventninger. De spørger om ting lige nu, lige her. Jetlink bringer "Power of Now"​ med omnichannel-meddelelser og sofistikerede enterprise chatbots til din virksomhed. Vi mener, at dette er revolutionen inden for handel og kundesupport. Jetlink giver dig mulighed for at levere dejlige samtalesalgs- og supportoplevelser, hvor dine kunder allerede er. Jetink er placeret som A.I. drevet central kommunikationsplatform til kundens kontaktpunkter såsom webchat, IVR, sociale beskedapps, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, Slack, Teams og beskeder i appen.

Websted: jetlink.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Jetlink. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.