izi.TRAVEL er den åbne platform for Storytelling. Vi udvikler infrastrukturen, der giver kulturarvsinstitutioner og andre indholdsudbydere gratis, åben mobil lydguideteknologi og gør udforskning af museer og byer mere inspirerende og berigende for besøgende og rejsende. Hos izi.TRAVEL tror vi på styrken ved at lære. Vi skaber teknologi, der bygger nye veje til opdagelse. Vi hjælper museer, kulturinstitutioner og arkivcentre med at bygge bro mellem traditionelle medier og nye, hastigt udviklende digitale platforme med fokus på lydguider, der forbedrer den pædagogiske oplevelse for lånere. Ved at bruge vores gratis webbaserede historiestyringssystem optager og uploader du blot dine lydhistorier, binder dem til de steder eller websteder, du ønsker, og tilføjer så mange billeder, videoer og quizzer, som du vil. Besøgende kan nyde og dele dine lydguider via den gratis izi.TRAVEL-app på deres smartphones.

