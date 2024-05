Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

IXOPAY er en meget skalerbar og PCI-certificeret betalingsadministrationsplatform til White Label-kunder og Enterprise Merchants. Den moderne, let udvidelige arkitektur muliggør orkestrering af betalinger, giver intelligente routing- og kaskadefunktioner samt avanceret risikostyring, automatiseret afstemning og afvikling sammen med plugin-baseret integration af indløsere og betalingstjenesteudbydere. IXOPAY er en del af IXOLIT Group, som blev grundlagt i 2001 og vedligeholder nationale og internationale e-handelskunder fra Wien, Østrig og Florida, USA. Den ejerledede og finansierede virksomhed er vokset fra et tomandsteam til en it-specialist med over 60 eksperter, der udvikler innovative løsninger og produkter i hjertet af Wien.

Websted: ixopay.com

