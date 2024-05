IVEPOS er den gratis POS-software (point-of-sale) lavet til din restaurant, detailbutikker, cafe, bar, bageri, kaffebar, købmand, salon og spa, bilvask, food truck og pizzeria af Intuition Systems. Brug IVEPOS kassesystemet i stedet for et kasseapparat, og spor salg og lager i realtid, administrer medarbejdere og butikker, interager med kunder og øg din omsætning. Mobilt POS-system - Sælg fra en smartphone, tablet eller POS-system - Udsted trykte eller elektroniske kvitteringer - Accepter flere betalinger - Anvend rabatter og udstede refusioner - Spor kontantbevægelser - Scan stregkoder med det indbyggede kamera - Fortsæt med at registrere salg, selv når du er offline - Tilslut en kvitteringsprinter, stregkodescanner og kasseskuffe - Indstil privilegier til medarbejdere - Administrer flere butikker og POS-enheder fra en enkelt konto Lagerstyring - Spor lagerbeholdning i realtid - Indstil lagerniveauer og modtag beskeder om lavt lager - Masseimport og eksport beholdning fra/til en CSV-fil - Administrer varer med varianter - Overfør lagre - Administrer lagre fra leverandører Salgsanalyse - Se omsætning, gennemsnitlig salg og fortjeneste - Spor salgstendenser og reager omgående på ændringer - Bestem bedst sælgende varer og kategorier - Spor økonomi og identificere uoverensstemmelser - Se komplet salgshistorik - Gennemse rapporter om betalingstyper, modifikatorer, rabatter og skatter - Eksporter salgsdata til regnearkene CRM og kundeloyalitet - Opbyg en kundebase - Send kampagner til kunder for at øge salget - Administrer kundekreditter - Få kundefeedback og forbedre forretningen - Kør et loyalitetsprogram for at belønne kunder for deres tilbagevendende køb Restaurant- og barfunktioner - Tilslut køkkenprintere eller IVEPOS Kitchen Display-app - Brug spisemuligheder som spisning, takeaway eller levering - Administrer køkkenbestillingsbilletter - Administrer borde - Opdel regning eller flet borde - Send køkkenbestillingsbilletter til flere køkkener - Tjener kan tage imod ordrer fra kunden på bordet og sende til køkkenet med IVEPOS Tjener-app - Acceptere ordrer fra online madpartnere Zomato/Uber spiser og sluger - Administrer ingredienser effektivt og øge overskuddet

