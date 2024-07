Inven er et AI-drevet værktøj designet til at hjælpe dets brugere med at finde potentielle Fusion and Acquisition (M&A) mål med øget hastighed og effektivitet. Ved at scanne millioner af websteder giver Inven detaljerede data om virksomheder, der stemmer overens med specifikke søgekriterier, og transformerer derved manuel desktop-research til en automatiseret proces. Værktøjet henvender sig til forskellige brugerkategorier, herunder private equity-firmaer, investeringsbanker, forretningsmæglere, konsulenter og virksomhedsudviklingsteams. Hver af disse faggrupper kan udnytte Invens unikke evner til henholdsvis at identificere perfekte platformsvirksomheder, højpotentielle enheder, virksomheder klar til salg, erhverve branchekendskab hurtigt og finde synergistiske opkøbsmål. Invens kernefunktion er at give brugerne mulighed for at indtaste 1-2 eksempelvirksomheder, hvorefter AI'en gennemsøger internettet for at finde lignende virksomheder og returnere en liste komplet med nøgledatapunkter; sikre, at kritiske muligheder ikke går glip af. Det positionerer sig også som et alternativ til traditionelle online søgemetoder, og tilbyder relevante og detaljerede virksomhedsdata baseret på deres faktiske forretningsaktiviteter. Den strategiske tilgang til værktøjer har også til formål at forbedre produktiviteten markant og skabe mere værdi for sine brugere. Invertering af AI-platformen bruges og værdsættes af fremtrædende M&A-professionelle, som understreger dens konkurrencefordel: hastighed, relevante resultater og en betydelig forståelse af markedslandskaber.

Websted: inven.ai

