Instant Singer er et AI-drevet værktøj, der giver brugerne mulighed for at blive en sanger på kun to minutter. Med dette værktøj kan brugere klone deres egen stemme gratis og ubesværet erstatte enhver sangers stemme med deres egen ved blot at klikke på en knap. Den tilbyder et udvalg af stemmer at vælge imellem, og brugerne kan nemt skifte dem ud i enhver sang efter eget valg. Processen med at bruge Instant Singer tager kun to minutter at fuldføre, hvilket gør den hurtig og effektiv. Brugere har mulighed for at optage sig selv, mens de synger sangen "Twinkle, Twinkle, Little Star" eller konvertere enhver sang efter eget valg ved at indsætte dets YouTube-link. Værktøjet lover at levere resultater af høj kvalitet og tilbyder en gratis prøveperiode, der giver brugerne mulighed for at prøve fire konverterede prøver, før de forpligter sig til betalte muligheder. Instant Singer har forskellige prisplaner til rådighed, herunder en startpakke, der tilbyder stemmekloning og fire prøver gratis . For brugere, der søger yderligere funktionalitet og konverteringer, er Lite-pakken tilgængelig for 1,99 USD pr. kredit, hvilket giver to kreditter pr. konvertering. Pro-pakken tilbyder otte kreditter pr. konvertering til en reduceret sats på $1,49 pr. kredit. Kundesupport er tilgængelig via Discord-platformen. For at opsummere er Instant Singer et AI-drevet værktøj, der gør det muligt for brugere at klone deres stemme og problemfrit erstatte vokalen i enhver sang med deres egen. Det tilbyder forskellige prismuligheder, giver en hurtig og brugervenlig oplevelse og lover resultater af høj kvalitet.

Websted: instantsinger.com

