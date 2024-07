Infer er en end-to-end machine learning (ML) analyseplatform, der revolutionerer forholdet mellem ML og SQL. Det tilbyder en innovativ tilgang, kaldet SQL-inf, som forenkler komplekse analyseopgaver og samtidig opretholder nøjagtigheden. Med Infer kan analytikere nemt løse forretningsproblemer ved at bruge dens kraftfulde SQL-kommandoer. En af nøglefunktionerne i Infer er Coworker AI, der fungerer som en personlig analyseassistent. Coworker AI leverer automatiserede visualiseringer og indsigter, der udnytter kunstig intelligens (AI) til at guide analytikere mod relevante datafortællinger. Denne funktion sparer tid og forbedrer den analytiske effektivitet. Infer tilbyder også en storytelling-funktionalitet, der giver analytikere mulighed for at transformere data til engagerende fortællinger. Ved at gå ud over de grundlæggende tal gør denne funktion indsigt mere forståelig og handlingsorienteret, og fanger publikum. Desuden muliggør Infer operationalisering af analyser gennem opgaveautomatisering og planlægning. Analytikere kan uden besvær inkorporere deres datadrevne indsigt i den daglige drift, hvilket sikrer, at indsigterne altid er aktuelle og relevante. Med hensyn til use cases understøtter Infer en bred vifte af applikationer, herunder churn-analyse, tekstanalyse, kundesegmentering, leadscoring, efterspørgselsprognose, brugerlighedssøgning, livstidsværdianalyse, produktanalyse, marketinganalyse, konverteringsanalyse, svindelanalyse, og kreditvurdering. Derudover integreres Infer problemfrit med forskellige datakilder, hvilket giver analytikere mulighed for at linke og konsolidere data ét sted. Dette sikrer, at al information er opdateret og klar til analyse. Samlet set giver Infer analytikere superkræfter, hvilket gør dem i stand til at finde indsigt, lave forudsigelser, identificere mønstre og løse forretningsproblemer effektivt uden behov for avancerede grader i ML.

Websted: getinfer.io

