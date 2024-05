Inbenta er en samtale-AI-platform, der hjælper virksomheder med at forbedre kundeoplevelsen og reducere omkostningerne gennem intelligent automatisering. Use Cases: Kundeservice, IT Helpdesk, Marketing & Salg, HR, Digital Transformation. Produkter: Chatbot, Search, Benti (sagshåndtering/billetter), Viden, Digital Instruktør (interaktive produktdemoer). Teknologi: Proprietær AI, AI Platform, Generativ AI-integration. Konkurrencefordel: Inbentas samtale-AI er blevet trænet i milliarder af kundeinteraktioner over et årti på tværs af brancher, hvilket gør det bevist at forbedre kundeoplevelsen. Kunder og industrier: Inbenta betjener over 1.000 virksomheder globalt på tværs af brancher som bank, rejser, regering, e-handel, teknologi, sundhedspleje, forsikring, forsyningsselskaber og telekommunikation.

Websted: inbenta.com

