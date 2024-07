IconifyAI er en kraftfuld AI-baseret app-ikongenerator, der gør det muligt for brugere at skabe professionelle ikoner til deres apps eller websteder på få sekunder. Det kan prale af et bredt udvalg af stilarter, former, farver og genstande at vælge imellem, hvilket giver brugerne mulighed for at tilpasse deres ikoner til perfekt at repræsentere deres brand. Med IconifyAI kan brugere generere op til 80 ikoner for kun $17, 160 ikoner for $27, eller 400 ikoner for $37. De genererede ikoner er PNG-billeder i høj opløsning (1024x1024), og brugerne har fuldt ejerskab til ikonet, inklusive salgsrettigheder og ophavsret. IconifyAI er elsket af kunder for sin hurtige, automatiserede designproces og evne til at generere ikoner, der passer perfekt til deres brand. Derudover, hvis brugerne ikke er helt tilfredse med det genererede ikon, kan de komme i kontakt med IconifyAI-teamet for at tilpasse det til deres behov.

Websted: iconifyai.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med IconifyAI. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.